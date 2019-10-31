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В Крыму ответили на предложение НАТО передать полуостров Украине

Возврат Крыма под юрисдикцию Украины невозможен. Об этом сообщил РБК депутат Государственного совета Республики Крым Николай Юревич.

Таким образом он прокомментировал заявление комиссии Украина — НАТО с призывом к российским властям вернуть Украине контроль над полуостровом.

Юревич напомнил, что с 2014 года Крым является неотъемлемой частью России. По его словам, хотя возврат полуострова под юрисдикцию Киева невозможен, в будущем обязательно произойдет его объединение с «украинскими людьми, с народом, со славянскими людьми».

«Не могу сказать когда, но произойдет», — заявил Юревич.

Политика
НАТО исключило ведение дел с Россией «как обычно» до возвращения Крыма

Министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Сергей Зырянов в разговоре с РБК отметил, что заявления НАТО можно назвать «мальчишескими играми».

«Эти заявления никогда ни к чему не приведут. Крым — российский, и это уже навсегда», — заявил Зырянов, отметив, что корабли НАТО «уплывали с позором еще в «эпоху Украины».

По словам министра, на полуострове активно развивается народная дипломатия: приезжающие в Крым жители различных государств «наяву» видят происходящие на полуострове изменения. Зырянов также сообщил, что в этом году в несколько раз увеличился туристический поток в Крым с Украины. «О чем это говорит? О том, что украинцы давно разуверовались в своей власти и едут в Крым отдыхать», — сказал он.

Политика
Зеленский признал отсутствие цивилизации в Крыму при украинской власти

Ранее альянс НАТО призвал Москву вернуть Киеву контроль над Крымом, исключив возможность ведения дел с Россией «как обычно», до тех пор пока в ее действиях не произойдет «конструктивного изменения». В альянсе также заявили о «глубокой обеспокоенности» нарушениями прав человека в Крыму в отношении «всех украинцев», включая крымских татар и представителей других общин.

В организации также призвали Москву вернуть украинские суда, захваченные в Керченском проливе, и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах затронуть вопрос о принадлежности Крыма на встрече «нормандской четверки».

В российском МИДе ранее неоднократно заявляли, что тема принадлежности полуострова «закрыта навсегда».

Теги: Крым, НАТО, Госдума, новости РБК
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