В Крыму ответили на предложение НАТО передать полуостров Украине

Министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Сергей Зырянов в разговоре с РБК отметил, что заявления НАТО можно назвать «мальчишескими играми».

«Эти заявления никогда ни к чему не приведут. Крым — российский, и это уже навсегда», — заявил Зырянов, отметив, что корабли НАТО «уплывали с позором еще в «эпоху Украины».

По словам министра, на полуострове активно развивается народная дипломатия: приезжающие в Крым жители различных государств «наяву» видят происходящие на полуострове изменения. Зырянов также сообщил, что в этом году в несколько раз увеличился туристический поток в Крым с Украины. «О чем это говорит? О том, что украинцы давно разуверовались в своей власти и едут в Крым отдыхать», — сказал он.

Ранее альянс НАТО призвал Москву вернуть Киеву контроль над Крымом, исключив возможность ведения дел с Россией «как обычно», до тех пор пока в ее действиях не произойдет «конструктивного изменения». В альянсе также заявили о «глубокой обеспокоенности» нарушениями прав человека в Крыму в отношении «всех украинцев», включая крымских татар и представителей других общин.

В организации также призвали Москву вернуть украинские суда, захваченные в Керченском проливе, и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах затронуть вопрос о принадлежности Крыма на встрече «нормандской четверки».

В российском МИДе ранее неоднократно заявляли, что тема принадлежности полуострова «закрыта навсегда».