Россия отправила в США три ракетных двигателя РД-180

«НПО Энергомаш» отправило в США три двигателя РД-180. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Агрегаты предназначены для использования на американских ракетах-носителях Atlas. Они были отправлены заказчикам 29 октября после процедуры приемки.

РД-180 были разработаны химкинским «Энергомашем» в середине 90-х годов на базе советских РД-170 специально для экспорта в США и использования на ракетах Atlas. В апреле нынешнего года командующий Космическими силами генерал Джон Реймонд заявил, что США к 2022 году намерены из-за санкций отказаться от российских двигателей.

В 2019 году новые договоры на поставку РД-180 в США не заключались, текущая поставка осуществлялась в рамках ранее подписанных контрактов.

Предприятие готовится к освоению других рынков. По словам его главы Игоря Арбузова, ведутся переговоры о поставках в Индию, которая создает средства выведения для пилотируемой программы и работает над созданием ракеты сверхтяжелого класса.