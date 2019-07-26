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3M $195 (+9,14%) прогноз CFRA к 02.05.20
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Магнит ₽4 500 (+18,62%) прогноз Промсвязьбанк к 25.07.20
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Технологии и медиа ,  
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Рогозин сообщил о судьбе экспортируемых в США ракетных двигателей РД-180

Ракетные двигатели РД-180, которые Россия сейчас экспортирует в Соединенные Штаты, могут начать устанавливать на отечественные ракеты, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, передает ТАСС. Такая мера должна позволить обновить устаревающее оборудование на российских ракетах.

По словам Рогозина, сейчас в Роскосмосе думают о том, как заменить «королёвскую семерку» — ракету Р-7, на базе которой было создано почти все семейство используемых сейчас для пилотируемых запусков в России ракет. Ракеты на базе Р-7 использовались еще для запуска первого спутника Земли и Юрия Гагарина. Сейчас последние представители семейства ракет на базе Р-7 — носители «Союз-2».

Ракета «Союз», по словам Рогозина, «еще лет десять полетает». После этого «Роскосмос» намерен провести ее обновление. «Одно из решений возможных — замена на первой ступени на «Союзе-2.1а» и «Союзе-2.1б» двигателей на РД-180», — сказал он.

Технологии и медиа
Маск заявил о превосходстве двигателя SpaceX над российским РД-180

Сейчас двигатели РД-180 поставляются на экспорт в Соединенные Штаты. Они были разработаны «Энергомашем» в середине 1990-х годов на базе советского РД-170, который был мощнейшим ракетным двигателем в мире и использовался на сверхтяжелой ракете-носителе «Энергия». В США РД-180 используют в запусках ракет семейства Atlas. В начале апреля командующий Космическими силами США Джон Реймонд сообщил о планах Вашингтона прекратить закупки двигателей РД-180 после 2022 года. По его словам, такое ограничение установлено американскими законами и будет выполнено в срок.

Теги: Дмитрий Рогозин, Экспорт, РД-180, запуски ракет, ракетные двигатели
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