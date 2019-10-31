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В Иркутске задержали третьего фигуранта дела о драке в Новосибирске

В Иркутске задержали третьего фигуранта массовой драки со стрельбой, сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области.

Уроженец Средней Азии скрывался от полиции на территории Иркутской области. Мужчина был задержан на железнодорожном вокзале. Он собирался покинуть Иркутск и поехать в Читу, чтобы избежать наказания.

Задержанному предъявлено обвинение по статьям «хулиганство» и «вымогательство». Свердловский районный суд Иркутска заключил его под стражу.

Днем 7 октября в районе Хилокского рынка Новосибирска произошла массовая драка, в которой, по данным СМИ, приняли участие около 50 человек. В результате инцидента пострадали пять человек, при этом двое из них были госпитализированы.

Причиной массовой драки на рынке в Новосибирске стал конфликт между торговцами и людьми, которые требовали у них деньги в обмен на право вести торговлю.

Ранее полиция задержала предполагаемого организатора группы вымогателей, 31-летнего местного жителя, у которого уже было несколько судимостей. Также был арестован его 29-летний сообщник. В отношении них возбудили уголовные дела.
 

Теги: драка, вымогательство, рынок
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