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Полиция завела два дела после драки рядом с рынком в Новосибирске

Полиция возбудила два уголовных дела после массовой драки в районе Хилокского рынка в Новосибирске. Об этом сообщает «Континент Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Дела завели по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

В понедельник, 7 октября, около 15:00 по местному времени (11:00 мск) в районе Хилокского рынка в Новосибирске произошла массовая драка. В МВД сообщили, что конфликт, предположительно, произошел на бытовой почве. Источник «Интерфакса» в экстренных службах региона рассказал, что на месте собрались около 200 человек, некоторые из них устроили драку. По его словам, после драки были задержаны 50 человек.

МИД Кыргызской Республики позднее сообщил, что в драке принимали участие граждане Киргизии. Министерство отправило сотрудников генконсульства в Новосибирске на место инцидента для выяснения обстоятельств драки.

В пресс-службе регионального минздрава РБК сообщили, что в результате конфликта пострадали пять человек. При этом двое из них были госпитализированы: один с травмой глаза, другой — с подозрением на сотрясение мозга.

Теги: массовая драка, Новосибирск, Уголовное дело
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