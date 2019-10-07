СМИ сообщили о стрельбе рядом с крупным рынком в Новосибирске

СМИ сообщили о стрельбе рядом с крупным рынком в Новосибирске

По данным «Тайги.инфо», речь идет о конфликте «двух групп» торговцев, в который вмешался участковый и начал стрелять в воздух. В результате драки есть погибшие и пострадавшие, утверждает издание. На месте инцидента работает ОМОН

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» / VK

В Новосибирске в районе крупного местного рынка произошла стрельба. Об этом сообщают «Тайга. инфо», которая ссылается на источник и издание NGS.ru, корреспондент которого находится на месте событий.

По данным изданий, речь идет о Хилокском рынке, одном из крупнейших в Сибири. «Тайга.инфо» пишет, что есть пострадавшие и погибшие.

«Один из торговцев сдал другому складское помещение. Вроде бы стороны договорились, но арендатор не стал платить. [В итоге] первый прислал каких-то вооруженных братков за деньгами, из-за этого конфликт начался еще 4 октября», — утверждает собеседник издания. Источник «Тайги.инфо» в силовых структурах подтвердил версию о «разборке двух групп между собой». «Туда поехал участковый, толпа пошла на него. Он открыл стрельбу в воздух», — добавил он.

NGS.ru отмечает, что сейчас на улице Малыгина, на месте инцидента, работает «большое количество полиции и сотрудников ОМОНа», они вывозят оттуда «по два-три человека», которые участвовали в конфликте. Корреспондент издания с места событий подтвердил, что на месте произошла драка со стрельбой, а также был подожжен автомобиль.