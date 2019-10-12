Полиция назвала причину массовой драки на рынке в Новосибирске

Причиной массовой драки на рынке в Новосибирске стал конфликт между торговцами и людьми, которые требовали у них деньги в обмен на право вести торговлю. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Новосибирской области.

В ходе розыскных мероприятий полиция задержала предполагаемого организатора группы вымогателей, 31-летнего местного жителя, имевшего ранее неоднократную судимость. Также был арестован его 29-летний сообщник.

По факту преступления управление возбудило уголовные дела по ч. 2 ст. 213 (хулиганство) и ч. 2 ст. 163 (вымогательство) УК.

Днем 7 октября в районе Хилокского рынка Новосибирска произошла массовая драка, где, по данным СМИ, приняли участие около 50 человек. В результате инцидента пострадали пять человек. При этом двое из них были госпитализированы: один с травмой глаза, другой — с подозрением на сотрясение мозга.