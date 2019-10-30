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Политика ,  
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Путин прилетел в Венгрию на встречу с Орбаном

Президент России Владимир Путин прибыл в Будапешт, где он проведет переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Для переговоров лидеры двух стран встретились в резиденции премьер-министра «Кармелитское подворье», говорится в сообщении. Стороны планируют обсудить экономические, а также и культурно-гуманитарные вопросы российско-венгерских отношений. Кроме того, лидеры намерены обменяться мнениями «по актуальным международным и региональным темам», говорится в сообщении Кремля. После переговоров будет подписано несколько двусторонних документов.

В сообщении отмечается, что в венгерской столице Путин также встретится с руководителями христианских церквей Ближнего Востока и посетит штаб-квартиру Международной федерации дзюдо.

Предыдущие переговоры российского и венгерского лидеров состоялись в Москве в сентябре 2018 года. Стороны обсудили отношения между странами, а также затронули ситуацию в Сирии и на Украине. Путин отмечал, что Венгрия является ключевым партнером России в Европе.

Российский лидер посещал Будапешт в августе 2017 года. Он прилетел на открытие чемпионата мира по дзюдо по приглашению Орбана. После этого они провели переговоры на территории спортивной арены имени Ласло Паппа.
 

Теги: Владимир Путин, Виктор Орбан, Венгрия, переговоры
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