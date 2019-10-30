Путин обсудил с Орбаном перспективы нормализации отношений России и ЕС

Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном перспективы нормализации отношений между Россией и Евросоюзом. Об этом сообщил Путин на пресс-конференции, передает корреспондент РБК.

Российский президент также отметил, что на переговорах поднимался вопрос об урегулировании кризиса на Украине.

«Говорили и об урегулировании кризиса на Украине, прежде всего применительно к проблемам энергетических маршрутов и снабжения как Венгрии, так и наших основных потребителей в Европе, российскими энергоносителями», — сказал Путин.

В среду, 30 октября Путин прилетел в Будапешт, чтобы встретиться с Орбаном. Встреча лидеров двух стран прошла в резиденции премьер-министра «Кармелитское подворье».