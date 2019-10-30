Назначение послом в Россию в Сенате США сравнили с высылкой в Сибирь

Назначение послом в Россию в Сенате США сравнили с высылкой в Сибирь

Сенатор Тед Круз пошутил про возможное назначения первого заместителя госсекретаря Джона Салливана послом США в России, сравнив такой шаг с отправкой в ссылку в Сибирь. Трансляция слушаний, где рассматривалась кандидатура Салливана, велась на сайте комитета сената по иностранным делам.

«Поздравляю с выдвижением [на должность посла]. Не знаю, что вы сделали в Госдепартаменте, что вас ссылают в Сибирь», — сказал он.

Круз выразил уверенность в том, что Салливан отлично справится с ролью посла. Сенатор задал первому заместителю госсекретаря США вопрос о проекте газопровода «Северный поток-2», отметив, что «Россия использует трубопроводы как оружие». Салливан ответил, что завершение строительства газопровода негативно скажется на Украине и может стать серьезным рычагом давления — маршрут «Северного потока-2» ведет из России в Германию в обход украинской территории. При этом, по словам кандидата на роль посла России, санкции не помогут остановить проект.