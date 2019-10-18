Полиция раскрыла подробности ДТП с «пьяным» мальчиком под Кировом

Сотрудник пункта полиции «Немский» межмуниципального отдела МВД «Кильмезский» Кировской области, который сбил в июле мальчика на велосипеде, на момент аварии находился в трезвом состоянии. Об этом РБК заявил начальник отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Сергей Баранцев.

«По ситуации могу пояснить, что сотрудник ехал наш, в выходной день, в отпуске, с семьей на машине. Все произошло со второстепенной дороги под горку. Деревья закрывали обзор. На него выехал мальчик, который, к сожалению, погиб, ударился о машину», — сказал он.

По данным МВД, сотрудник полиции пытался оказать ребенку медпомощь, однако «пульс прощупывался уже слабо». «Буквально, в этом же месте, недалеко проживала медсестра, которая начала оказывать срочную помощь. К сожалению, это не привело к каким-либо результатам», — уточнил Баранцев.

По словам неназванных свидетелей аварии, которые приводит телеканал РЕН ТВ, после того как сотрудник полиции сбил ребенка на велосипеде, мужчина, вместо того чтобы оказывать мальчику помощь, начал искать в траве оторванные регистрационные номера, а затем пнул ребенка ногой.