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Полиция раскрыла подробности ДТП с «пьяным» мальчиком под Кировом

Сотрудник пункта полиции «Немский» межмуниципального отдела МВД «Кильмезский» Кировской области, который сбил в июле мальчика на велосипеде, на момент аварии находился в трезвом состоянии. Об этом РБК заявил начальник отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Сергей Баранцев.

«По ситуации могу пояснить, что сотрудник ехал наш, в выходной день, в отпуске, с семьей на машине. Все произошло со второстепенной дороги под горку. Деревья закрывали обзор. На него выехал мальчик, который, к сожалению, погиб, ударился о машину», — сказал он.

По данным МВД, сотрудник полиции пытался оказать ребенку медпомощь, однако «пульс прощупывался уже слабо». «Буквально, в этом же месте, недалеко проживала медсестра, которая начала оказывать срочную помощь. К сожалению, это не привело к каким-либо результатам», — уточнил Баранцев.

По словам неназванных свидетелей аварии, которые приводит телеканал РЕН ТВ, после того как сотрудник полиции сбил ребенка на велосипеде, мужчина, вместо того чтобы оказывать мальчику помощь, начал искать в траве оторванные регистрационные номера, а затем пнул ребенка ногой.

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В управлении МВД опровергли информацию о том, что полицейский пинал и бил ребенка ногами, и заявили, что он, напротив, оказывал первую медицинскую помощь. «Сотрудник работает до сих пор, была проведена служебная проверка, которая показала, что он был абсолютно трезвый. Решение о привлечении его к ответственности будет только по результатам уголовного дела. Каких-то обстоятельств или причин, что он действовал недолжным образом, не было выявлено», — уточнил РБК Баранцев.

Шестилетнего мальчика на велосипеде сбили на проселочной дороге в Кировской области в июле. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (ч. 3 ст. 264 УК РФ), за рулем находился сотрудник пункта полиции «Немский» межмуниципального отдела МВД «Кильмезский». Экспертиза показала в крови мальчика наличие алкоголя. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести повторные экспертизы.

Теги: Кировская область, ребенок, МВД, новости РБК
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