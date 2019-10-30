Болгария не выдала визу российскому дипломату

Власти Болгарии отказались выдать визу гражданину России, который должен был занять пост военного атташе в посольстве России в Софии. Об этом сообщает агентство «Фокус» со ссылкой на МИД Болгарии.

Эту информацию РБК подтвердили в посольстве России в Болгарии. «Информацию данную подтверждаем, дополнительных комментариев никаких не даем», — сообщил пресс-атташе.

«Фокус» также сообщило, что в Москву прямым рейсом вылетел российский дипломат, которого МИД Болгарии объявил персоной нон грата.

В ответ на ноту о признании сотрудника дипмиссии персоной нон грата Россия заявила, что оставляет за собой право на принятие ответных мер.