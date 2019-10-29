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Политика ,  
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Москва заявила о подготовке ответных мер на высылку дипломата из Болгарии
Прокуратура Болгарии обвинила сотрудника российского посольства в шпионаже, россиянин уже покинул Софию. С сентября 2018 года он встречался с гражданами Болгарии, имеющими доступ к гостайне
Александр Грушко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Москва готовит ответные меры на высылку российского дипломата из Болгарии, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. «Разумеется, мы рассмотрим ответные меры, как это принято в дипломатической практике», — сказал замглавы МИДа (цитата по ТАСС).

Накануне, 28 октября, прокуратура Болгарии открыла расследование в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже. Личность дипломата не называлась, однако известно, что он занимал должность первого секретаря посольства в Болгарии.

По данным болгарской стороны, этот человек с сентября 2018 года «проводил регулярные конспиративные встречи с гражданами Болгарии» и с руководящим составом госорганизаций, имеющим доступ к секретной информации ЕС и НАТО.

Уточняется, что 25 октября генпрокурор Болгарии Сотир Цацаров официально уведомил министра иностранных дел России Сергея Лаврова о ходе расследования против дипломата. В соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, расследование в отношении гражданина России было приостановлено в связи с наличием у него иммунитета.

Как сообщается на сайте российского посольства в Болгарии, в составе дипмиссии девять первых секретарей.

«В российские учреждения поступила просьба отозвать своих официальных лиц до конца понедельника. Согласно информации МИДа, данное лицо уже покинуло Болгарию», — говорится в заявлении МИД Болгарии. Посольство России в Болгарии от комментариев тогда отказалось.

В начале сентября Болгария обвинила в шпионаже председателя движения «Русофилы» Николая Малинова. По данным прокуратуры, он собирал данные о болгарской внешней политике для общества «Двуглавый орел», главой которой является бизнесмен Константин Малофеев. Представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва озабочена задержанием Малинова за шпионаж в пользу Москвы, отметив, что деятельность «Русофилов» была направлена «исключительно на развитие двустороннего сотрудничества».

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Болгария, МИД России
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Прокуратура Болгарии заподозрила российского дипломата в шпионаже
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