Москва заявила о подготовке ответных мер на высылку дипломата из Болгарии

Москва заявила о подготовке ответных мер на высылку дипломата из Болгарии

Прокуратура Болгарии обвинила сотрудника российского посольства в шпионаже, россиянин уже покинул Софию. С сентября 2018 года он встречался с гражданами Болгарии, имеющими доступ к гостайне

Александр Грушко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Москва готовит ответные меры на высылку российского дипломата из Болгарии, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. «Разумеется, мы рассмотрим ответные меры, как это принято в дипломатической практике», — сказал замглавы МИДа (цитата по ТАСС).

Накануне, 28 октября, прокуратура Болгарии открыла расследование в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже. Личность дипломата не называлась, однако известно, что он занимал должность первого секретаря посольства в Болгарии.

По данным болгарской стороны, этот человек с сентября 2018 года «проводил регулярные конспиративные встречи с гражданами Болгарии» и с руководящим составом госорганизаций, имеющим доступ к секретной информации ЕС и НАТО.

Уточняется, что 25 октября генпрокурор Болгарии Сотир Цацаров официально уведомил министра иностранных дел России Сергея Лаврова о ходе расследования против дипломата. В соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, расследование в отношении гражданина России было приостановлено в связи с наличием у него иммунитета.

Как сообщается на сайте российского посольства в Болгарии, в составе дипмиссии девять первых секретарей.