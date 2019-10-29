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В центре охваченного протестами Сантьяго загорелось несколько зданий

Несколько зданий загорелись в центре столицы Чили, где с начала октября проходят массовые акции протеста, передает телеканал «24 Horas».

Пожар начался около 17:00 (23:00 мск) накануне, 28 октября. По данным телеканала, из-за возгорания были эвакуированы жильцы соседнего отеля. Сейчас на месте происшествия работают более 20 пожарных расчетов. От огня пострадали аптека, банк и заведение быстрого питания. На кадрах, опубликованных каналом, видно, как от горящего здания, расположенного на пересечении центральных улиц, поднимается густой дым.

Ранее протестующие устраивали пожары на входе станций метро. На них пожаловались рабочие подземки, которые сообщили, что работают в сильном дыму и некоторые из их коллег из-за пожаров не могут вернуться домой.

Массовые акции протеста проходят в Чили с начала октября, после того как власти решили повысить цены на проезд в метро. Обстановка в Сантьяго и других городах страны привела к столкновениям с полицией и введению комендантского часа. В ходе беспорядков полиция задержала свыше 1,4 демонстрантов, но жители продолжили протестовать даже после решения президента отказаться от повышения цен на транспорт.

25 октября в Сантьяго на митинг вышли рекордные 1,2 млн человек, прибывших в столицу со всей страны, писал «24 Horas».

Теги: Сантьяго, Чили, пожар
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