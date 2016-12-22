Путин решил не ехать на саммит АТЭС в Папуа-Новую Гвинею

Владимир Путин не поедет на саммит АТЭС в Папуа-Новой Гвинее, который пройдет с 12 по 18 ноября, рассказали источники РБК. Ранее от посещения саммита отказался Дональд Трамп

Владимир Путин (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Президент Владимир Путин не планирует ехать на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Папуа-Новую Гвинею, рассказал РБК источник, близкий к МИДу, и подтвердили федеральный чиновник и собеседник, близкий к Кремлю. Россию на саммите будет представлять премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщили собеседники РБК.

1 сентября стало известно, что посещать встречу на высшем уровне в Папуа-Новой Гвинее отказался президент США Дональд Трамп. США будут представлены на саммите вице-президентом Майклом Пенсом. Трамп в это время будет находиться с визитом в Ирландии.

Федеральный чиновник и источник, близкий к Кремлю, утверждают, что отказ Путина от поездки в Папуа-Новую Гвинею никак не связан с отсутствием там Трампа.

Президент России ранее принял приглашение посетить Восточноазиатский саммит, который пройдет в Сингапуре с 11 по 15 ноября. Он накладывается по датам на саммит АТЭС, поэтому решили пропустить поездку в Папуа-Новую Гвинею, объясняет близкий к Кремлю собеседник РБК.

На саммит в Сингапуре изначально планировал прибыть и Трамп, однако 1 сентября пресс-служба американского Белого дома сообщила, что президент эту встречу также пропустит.

Федеральный чиновник говорит, что Путин сможет пообщаться с главами государств на другой встрече на высшем уровне — саммите G20, который пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на просьбу РБК подтвердить или опровергнуть отсутствие у главы государства намерений посетить саммит АТЭС, заявил: «Мы своевременно сообщим о планах президента».

Это второй раз, когда Путин делегирует вместо себя Медведева на саммит АТЭС. В 2015 году президент отменил свою поездку на саммит, проходивший на Филиппинах. Тогда планы главы государства изменились в последний момент — журналисты кремлевского пула уже были аккредитованы на мероприятие и успели получить филиппинские визы.

Саммиты АТЭС в 2016 и 2017 годах, которые проходили в Перу и Вьетнаме, Путин посещал лично.

В мае 2012 года в статусе премьер-министра Медведев принимал участие еще в одном саммите на высшем уровне — встрече глав государств G8.

АТЭС объединяет 21 государство Азиатско-Тихоокеанского региона. В состав объединения, помимо России и США, входят, например, Япония, Сингапур, Вьетнам, Китай, Малайзия, Австралия, Канада.