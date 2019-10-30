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ВС Дагестана признал законным дело о терроризме против журналиста

Верховный суд Дагестана оставил в силе решение о возбуждении уголовного дела в отношении журналиста местной газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, который обвиняется в финансировании терроризма. Об этом говорится в сообщении правозащитного центра «Мемориал», поступившем в РБК.

Суд не принял доводы защиты о том, что следствие не привело достаточно доказательств о причастности обвиняемого к преступлению.

Адвокаты подсудимого требуют признать незаконным возбуждение дела против Гаджиева. Также они требуют возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц, которые составили рапорт «по заведомо ложному обвинению».

«Верховный суд оставил в силе решение суда первой инстанции», — приводит ТАСС сообщение суда.

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29 октября Генпрокуратура инициировала проверку по факту уголовного преследования Гаджиева, которого задержали 14 июня по обвинению в участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и содействии террористической деятельности (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ). Следствие считает, что журналист «Черновика» перечислял средства на счет исламского проповедника Абу Умара Саситлинского, который финансировал террористические организации.

18 июня суд арестовал Гаджиева на два месяца. В поддержку обвиняемого выступили коллеги. Во время судебного заседания адвокаты журналиста представили 26 положительных характеристик Гаджиева от его коллег и соседей.

Теги: Дагестан, журналист, терроризм
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