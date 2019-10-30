ВС Дагестана признал законным дело о терроризме против журналиста

ВС Дагестана признал законным дело о терроризме против журналиста

Верховный суд Дагестана оставил в силе решение о возбуждении уголовного дела в отношении журналиста местной газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, который обвиняется в финансировании терроризма. Об этом говорится в сообщении правозащитного центра «Мемориал», поступившем в РБК.

Суд не принял доводы защиты о том, что следствие не привело достаточно доказательств о причастности обвиняемого к преступлению.

Адвокаты подсудимого требуют признать незаконным возбуждение дела против Гаджиева. Также они требуют возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц, которые составили рапорт «по заведомо ложному обвинению».

«Верховный суд оставил в силе решение суда первой инстанции», — приводит ТАСС сообщение суда.