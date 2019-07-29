Генпрокуратура проверит преследование журналиста дагестанской газеты

Генпрокуратура начнет проверку сведений об уголовном преследовании журналиста дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева. Об этом говорится в сообщении Совета по правам человека при президенте (СПЧ).

Делом Гаджиева прокуратура занялась после обращения правозащитников к ведомству. Дело Гаджиева, обвиняемого в финансировании терроризма, вызвало широкий общественный резонанс. Коллеги обвиняемого связывают уголовное преследование с его профессиональной деятельностью, а все обвинения считают надуманными. В июне во время судебного заседания защита журналиста представила 26 положительных характеристик Гаджиева от его коллег и соседей, а также его публикации, в которых выражается его отрицательное отношение к экстремистской деятельности.

По версии следствия, Гаджиев перечислял деньги на счета Абу Умара Саситлинского. «Новая газета» называла его вербовщиком и сборщиком денег для запрещенной в России группировки «Исламское государство». В отношении журналиста возбуждены уголовные дела об участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и содействии террористической деятельности (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ). Сам Гаджиев свою вину не признает и утверждает, что перечислял средства только в благотворительные фонды, которые помогают больным детям.