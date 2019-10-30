На юге Москвы столкнулись два трамвая

На юге Москвы на Варшавском шоссе столкнулись два трамвая, передает «Москва 24». На месте работают экстренные службы.
В столичном управлении ГИБДД сообщили, что при аварии получили травмы два человека, передает ТАСС. Пострадавшие — сотрудники «Мосгортранса», подтвердили в пресс-службе компании.
«На Варшавском шоссе при подготовке к буксировке трамвая двое сотрудников получили травмы, им оказывают необходимую помощь. Обстоятельства случившего уточняются», — передает ТАСС заявление пресс-службы «Мосгортранса».
По предварительным данным, столкновение произошло из-за технической неисправности.
«На Варшавском шоссе при подготовке к буксировке трамвая двое сотрудников получили травмы, им оказывают необходимую помощь», — сообщили РБК в пресс-службе Мосгортранса.