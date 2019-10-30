На юге Москвы столкнулись два трамвая

Это уже третье происшествие с трамваями в Москве с начала месяца. Так, 2 октября в столичном районе Сокольники при столкновении двух трамваев пострадали три человека. А 8 октября произошел новый инцидент — на этот раз два трамвая столкнулись на северо-востоке столицы, на улице Ивантеевская. В результате пострадал один пассажир.