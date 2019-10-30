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На юге Москвы столкнулись два трамвая

На юге Москвы на Варшавском шоссе столкнулись два трамвая, передает «Москва 24». На месте работают экстренные службы.

В столичном управлении ГИБДД сообщили, что при аварии получили травмы два человека, передает ТАСС. Пострадавшие — сотрудники «Мосгортранса», подтвердили в пресс-службе компании.

«На Варшавском шоссе при подготовке к буксировке трамвая двое сотрудников получили травмы, им оказывают необходимую помощь. Обстоятельства случившего уточняются», — передает ТАСС заявление пресс-службы «Мосгортранса».

По предварительным данным, столкновение произошло из-за технической неисправности.

«На Варшавском шоссе при подготовке к буксировке трамвая двое сотрудников получили травмы, им оказывают необходимую помощь», — сообщили РБК в пресс-службе Мосгортранса.

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Это уже третье происшествие с трамваями в Москве с начала месяца. Так, 2 октября в столичном районе Сокольники при столкновении двух трамваев пострадали три человека. А 8 октября произошел новый инцидент — на этот раз два трамвая столкнулись на северо-востоке столицы, на улице Ивантеевская. В результате пострадал один пассажир.

Теги: Москва, ДТП, трамвай, «Мосгортранс», новости РБК
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