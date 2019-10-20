Число пострадавших из-за ДТП с трамваем в Петербурге выросло до 13

Число пострадавших из-за ДТП с трамваем в Петербурге выросло до 13

Число пострадавших из-за столкновения маршрутки и трамвая в Санкт-Петербурге увеличилось до 13 человек, среди них трое детей, сообщает телеканалу «78» пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Всего в автобусе находились 16 человек. Отмечается, что среди пассажиров трамвая пострадавших нет.

Авария случилась 20 октября около 18:00 на перекрестке улицы Десантников и Петергофского шоссе. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и МЧС. По данным СМИ, водитель маршрутного автобуса переезжал дорогу на красный свет светофора, когда в него врезался трамвай.