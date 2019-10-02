Три человека пострадали при столкновении двух трамваев на востоке Москвы

Три человека пострадали при столкновении двух трамваев на востоке Москвы

Два трамвая столкнулись в столичном районе Сокольники. В результате пострадали три человека, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

По данным собеседника, авария произошла в Ростокинском переезде в районе дома № 13.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

22 сентября в Москве на территории городской клинической больницы (ГКБ) им. Е.Мухина машина скорой помощи врезалась в препятствие. В результате пострадали три человека, которые находились в машине неотложки.