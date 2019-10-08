В Москве второй раз за неделю столкнулись трамваи

В Москве второй раз за неделю столкнулись трамваи

Два трамвая столкнулись на востоке Москвы. В результате пострадал один пассажир, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД России по столице.

Авария произошла в районе дома № 13 по улице Ивантеевская. К настоящему времени движение транспорта восстановлено.

Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУП «Мосгортранс» уточняет, что ДТП с участием трамваев № 2 и № 7, следовавших в попутном направлении, произошло около 20:30. Пострадавший получил ушибы, он обратился за медицинской помощью. По словам собеседника агентства, сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося.

В «Мосгортрансе» добавили, что попавшие в ДТП вагоны находятся на 30-летнем контракте жизненного цикла. За исправность всех систем отвечает сервисная компания.

2 октября в столичном районе Сокольники при столкновении двух трамваев пострадали три человека.