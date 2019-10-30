В Красноярском крае загорелся коровник на площади 1,5 тыс. кв. м

В Красноярском крае загорелся коровник на площади 1,5 тыс. кв. м

В Краснодарском крае во время пожара в коровнике было эвакуировано 58 коров. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в селе Никольское Уярского района Красноярского края утром 30 октября. Площадь распространения огня составила 1,5 тыс. кв. м.

Сообщение о возгорании поступило в 10:57 по местному времени (06:57 мск). В 07:47 мск пожар был локализован, пострадавших нет.

ГУ МЧС по Красноярскому краю накануне предупреждало о сильном ветре. По данным ведомства, 30 октября неблагоприятные погодные условия вместе с несоблюдением пожарной безопасности уже привели к многочисленным пожарам.