В правительстве допустили возможный рост числа нацпроектов

Первый замминистра финансов Леонид Горин в интервью «Известиям» сообщил, что количество национальных проектов в России могут увеличить.

«Возможно, даже до 14 или 15. Но они не будут называться нацпроектами, хотя по своей сути очень на них похожи», — отметил Горин. По его словам, например, может быть выделена нацпрограмма социально-экономического развития Дальнего Востока.

Замминистра также сообщил, что на разных площадках постоянно обсуждаются отрасли, которые не попали в контур нацпроектов. Среди возможных вариантов в правительстве рассматривают сельское хозяйство.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала низкий темп освоения бюджетных средств в рамках нацпроектов. Заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова сообщала, что по всем таким проектам освоено только 52% от выделенных на 2019 год 1,8 трлн руб.