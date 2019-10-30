В Иркутской области почти 24 тыс. человек остались без света из-за ветра

В Иркутской области почти 24 тыс. человек остались без света из-за ветра

В Иркутской области почти 24 тыс. человек остались без электричества из-за сильного ветра. Об этом сообщается на сайте Минэнерго (pdf).

По данным ведомства, отключения в электрических и распределительных сетях начались накануне с 13:57 мск. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Портал «ИрСити» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС сообщает, что без света остались 47 населенных пунктов, где живут свыше 22 тыс. человек. В ведомстве добавили, что также отключены 117 социальных объектов.

Накануне главк МЧС по Иркутской области предупредил, что 30 октября в западных, северных и верхнеленских районах порывы ветра усилятся до 25–27 м/с, а также пройдет метель. В ночь на среду в Тулуне ветер снес крышу пятиэтажного дома.