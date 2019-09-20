Из-за ветра без света остались 19 населенных пунктов в Омской области

В Большереченском и Тарском районах Омской области из-за шквалистого ветра без электричества остались 19 населенных пунктов. Об этом сообщает компания «Россети Сибирь».

Нарушения были зафиксированы в 5:38 по местному времени (2:38 мск). В работах по восстановлению электроснабжения задействованы 16 бригад в составе 48 человек и 18 единиц техники.

«На время проведения восстановительных работ электроснабжение потребителей организовывается по резервным схемам и за счет резервных источников электроснабжения», — отмечается в сообщении компании.

По данным управления МЧС России по региону, штормовое предупреждение введено на территории области 20 сентября. Синоптики предупреждают о сильном дожде с порывами ветра до 24–26 м/c.

Ранее, 8 сентября, в Приморском крае около 23,9 тыс. человек остались без электричества из-за ливней с ветром. Тогда из-за плохой погоды произошли отключения в сетях 35–110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6–10 кВ.