В Якутии около 87 тыс. человек остались без электричества из-за аварии

В Якутии около 87 тыс. человек остались без электричества из-за аварии

В Якутии из-за аварии на подстанции 220 кВ «Сунтар» без электроснабжения остались около 87 тыс. жителей Вилюйского и Верхневилюйского районов, а также предприятия местной промышленности. Сообщение об этом опубликовано на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго.

«При ремонте автотрансформатора АТ-1 действием защит отключился автотрансформатор АТ-2 (63 МВА, 220/110/35)», — сказано в сообщении. В результате оказались обесточены восемь подстанций. Мощность отключенных потребителей составила 21 МВт. На объекте ведутся ремонтно-восстановительные работы.

Агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании «РусГидро» сообщает, что энергетики уже восстановили энергоснабжение 80% жителей пострадавших районов Якутии.

В конце июля 123,9 тыс. жителей Урус-Мартановского и Ачхой-Мартановского районов Чечни остались без света из-за неблагоприятных погодных условий. Массовые аварийные отключения электричества произошли из-за дождей, гроз и порывов ветра, которые составляли 25 м/с.