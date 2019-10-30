Украинский журналист назвал жителей Донбасса испорченными

Журналист и бывший телеведущий львовского телеканала Zik Остап Дроздов назвал жителей Донбасса испорченными и утраченными людьми. Об этом он сообщил в передаче «Рандеву» на «Пятом канале», выпуск опубликован на YouTube.

«Как граждан Украины я их не вижу», — сказал он, добавив, что он не политик и высказал свою личную позицию.

Журналист также предложил лишать гражданства всех украинцев, которые приезжают в самопровозглашенные республики Донбасса. Он отметил, что раньше защищал жителей региона и пытался их понять, но затем изменил свою точку зрения, так как в республиках развиваются антиукраинские настроения.

В начале октября в Минске трехсторонняя контактная группа подписала «Формулу Штайнмайера», которая определяет порядок присвоения особого статуса Донбассу и проведения выборов в регионе. 29 октября в городе Золотое в Луганской области началось разведение сил и средств.