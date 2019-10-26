Минобороны обвинило США в контрабанде нефти из Сирии

По данным ведомства, доходы от контрабанды сырья поступают на счета американских ЧВК и спецслужб, которые таким образом ежемесячно зарабатывают более $30 млн

Российское Минобороны опубликовало на своей странице в Facebook снимки космической разведки, которые, по утверждению ведомства, свидетельствуют, что США отслеживают добычу нефти на территории Сирии.

Как заявили в ведомстве, изображения являются доказательством того, что «сирийская нефть и до, и после разгрома террористов ИГ в Заевфратье под надежной охраной военнослужащих США активно добывалась и массово направлялась бензовозами на переработку за пределы Сирии».

Запись в facebook пользователя mod.mil.rus

В то же время, отмечается в заявлении, Вашингтон объявил санкции на поставку нефтепродуктов в Сирию, которые распространяются на компании не только из из США, но и из других стран.

Бензовозы под охраной американских военнослужащих и бойцов частных военных компаний «ввозятся контрабандой в другие государства», сообщает Минобороны. По его данным, доходы от контрабанды через брокерские компании поступают на счета американских спецслужб и ЧВК. «Учитывая, что стоимость одного барреля сирийской контрабандной нефти составляет $38, ежемесячная выручка этого «частного бизнеса» американских государственных служб превышает $30 млн», — говорится в сообщении.