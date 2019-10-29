Синоптики пообещали Москве потепление после ноябрьских праздников

Температура воздуха в столице после 4 ноября начнет повышаться. Об этом РБК сообщила Татьяна Позднякова, главный специалист Метеобюро Москвы.

«Не исключено, что в Москве будет +10 градусов. Насколько это близко к рекорду, я сейчас не могу сказать. Это не исключается», — заявила она.

По словам синоптика, заблаговременно говорить о долгом прогнозе некорректно, так как официальные данные охватывают только ближайшие пять дней. «То, что к нам вернется теплая погода — это однозначно», — подчеркнула Позднякова. Однако отметила, что такая температура долго не продержится ввиду приближения к зиме.

Синоптики предупредили жителей столицы о возможной гололедице и мокром снеге вечером 29 октября. По данным метеослужбы, в Москве температура ночью может опуститься до минус 1, в области — до минус 2 градусов.