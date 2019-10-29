Власти Москвы объяснили появление девятибалльных пробок в городе

Непогода, проведение дорожных работ и большое число мелких ДТП стали причиной появления девятибалльных пробок в четвертый раз за месяц. Об этом рассказали РБК в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

По словам представителя ЦОДД, основные проблемы с движением сосредоточены в центре Москвы и на МКАДе. «Стоит отметить, что баллы — оценочный показатель. Движение в городе есть», — заявили в пресс-службе.

ЦОДД отметил, что по состоянию на 20:00 трафик составляет 6 баллов. Сохраняется рабочее движение на Ленинском проспекте, Волгоградском шоссе, Липецкой улице, Каширском, Варшавском, Дмитровском, Рублевском, Ярославском и Алтуфьевском шоссе.

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