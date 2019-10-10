В Москве второй день подряд зафиксировали девятибалльные пробки

В Москве второй день подряд зафиксировали девятибалльные пробки

Пробки в Москве вечером 10 октября достигли девяти баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки». Движение почти во всем центре столицы затруднено, особенно в районах Бульварного кольца, ТТК, Профсоюзной улицы, Каширского шоссе, Кутузовского проспекта, на отдельных участках МКАД.

Накануне, 9 октября, пробки в Москве также достигали уровня девяти баллов из десяти возможных. В пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) объясняли затруднения плохой погодой и дорожными работами на отдельных магистралях.