В Москве в третий раз с начала октября образовались девятибалльные пробки

В Москве в третий раз с начала октября образовались девятибалльные пробки

О девятибалльных пробках вечером 17 октября в Москве сообщил Центр организации дорожного движения на своей странице в Twitter.

«Движение в городе очень плотное. Сейчас девять баллов. Сложнее всего на Садовом, ТТК, Профсоюзной улице и на востоке МКАД», — отмечает организация.

В то же время на большинстве магистралей, которые ведут из центра города за его пределы, движение остается рабочим. ЦОДД предлагает автомобилистам отложить поездки на более позднее время, так как ожидает, что после 19:30 ситуация нормализуется.

С начала октября в столице девятибалльные пробки были зафиксированы дважды — 9 и 10 октября. В пресс-службе ЦОДД загруженность дорог объяснили неблагоприятными погодными условиями.