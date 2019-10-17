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В Москве в третий раз с начала октября образовались девятибалльные пробки

О девятибалльных пробках вечером 17 октября в Москве сообщил Центр организации дорожного движения на своей странице в Twitter.

«Движение в городе очень плотное. Сейчас девять баллов. Сложнее всего на Садовом, ТТК, Профсоюзной улице и на востоке МКАД», — отмечает организация.

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В то же время на большинстве магистралей, которые ведут из центра города за его пределы, движение остается рабочим. ЦОДД предлагает автомобилистам отложить поездки на более позднее время, так как ожидает, что после 19:30 ситуация нормализуется.

С начала октября в столице девятибалльные пробки были зафиксированы дважды — 9 и 10 октября. В пресс-службе ЦОДД загруженность дорог объяснили неблагоприятными погодными условиями.

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