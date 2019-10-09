Пробки в Москве достигли девяти баллов

Вечером 9 октября в Москве из-за неблагоприятной погоды и дорожных работ в некоторых районах города пробки на некоторое время достигли уровня в девять баллов. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

«Да, было девять баллов. Это общая оценка всего города, нет каких-то определенных районов. Но сейчас уже меньше. По состоянию на 19:50 — восемь баллов пробки. Из причин: неблагоприятные погодные условия, дорожные работы на МКАД и на некоторых магистралях, плюс в центре были мероприятия, там постоянно наблюдались перекрытия движения сотрудниками ГИБДД», — сообщили в ЦОДДе.

Максимальный уровень пробок, оцениваемый сервисом «Яндекс.Пробки», составляет десять баллов. По состоянию на 20:10 сервис показывал загруженность дорог в Москве только в семь баллов. Вместе с тем движение по основным магистралям в столице было почти заблокировано. Стоят МКАД, Бульварное кольцо, ТТК.