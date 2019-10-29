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Командир назвал Шойгу условия повышения мощи российской базы в Армении

После оснащения модернизированными и новыми образцами вооружения и военной техники боевой потенциал 102-й военной базы, дислоцированной в Армении, увеличится вдвое. Об этом командир базы в Гюмри полковник Николай Мартынюк доложил министру обороны Сергею Шойгу, сообщает пресс-служба ведомства.

29 октября глава Минобороны прибыл с рабочей поездкой в Армению. В ее рамках он с проверкой приехал и на 102-ю российскую военную базу (РВБ).

Начальник штаба Южного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кузовлев, в свою очередь, сообщил Шойгу, что в настоящий момент база российских вооруженных сил в Армении в полном объеме обеспечена материальными средствами, техникой и вооружением.

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Также он отметил, что полигонная инфраструктура базы позволяет проводить боевую подготовку полного цикла всех видов, включая и учения.

25 октября президент Центральноафриканской Республики
Фостен-Арканж Туадера подтвердил, что власти страны рассматривают возможность появления российской военной базы в ЦАР.

1 октября в Кремле заявили, что Москва и Минск не ведут переговоры о размещении российской базы в Белоруссии. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, между Москвой и Минском и так существует достаточно значительный объем союзнических обязательств.

Теги: Россия, Армения, Сергей Шойгу, военная база
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