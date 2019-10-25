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Президент ЦАР ответил на вопрос о российской военной базе
Власти ЦАР обсуждают с Министерством обороны России возможность появления российской военной базы в Центральной Африке, подтвердил президент страны. Появление базы допускал министр обороны

Центральноафриканская республика продолжает рассматривать вопрос о создании в стране российской военной базы. Это подтвердил в интервью «РИА Новости» президент страны Фостен-Арканж Туадера.

«Мы продолжаем работать с национальным министерством обороны и с министерством обороны РФ над этим вопросом, чтобы изучить возможности», — сказал он.

Туадера также отметил, что ЦАР заинтересована в поставках российских вооружений и просит Москву направить новые партии оружия. «Наши силы нуждаются [в оружии]. И в ходе своих встреч [на саммите Россия-Африка] я попросил Российскую Федерацию о возможности предоставить ЦАР дополнительную помощь, чтобы помочь нашим военным выполнять свои задачи должным образом», — добавил он. Туадера напомнил, что Москва уже передала ЦАР первую партию стрелкового вооружения из 5 тыс. единиц.

В январе о возможном появлении в стране россисйкой военной базы говорила министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра. Она отмечала, что в конечном счете такое решение должны принять президенты двух государств.

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Саммиты с Африкой будут проводить раз в три года

Материал дополняется.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: ЦАР, военная база, Африка
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