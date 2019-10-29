Четыре корабля НАТО прибыли в Одессу

Четыре корабля НАТО прибыли в Одессу

Четыре минных тральщика НАТО пришвартовались к причалу Одесского морского вокзала. Об этом сообщает Минобороны Украины.

Среди кораблей Североатлантического альянса, прибывших в Одессу, были ESPS «Sella» из Испании, «Ros Lupu Dinescu» из Румынии, BGS «Shkval» из Болгарии и ITS «Numana» из Италии.

Согласно сообщению, корабли прибыли с «дружественным визитом» и будут находиться в Одессе в течение недели.

Минобороны Украины добавило, что 30 октября в Одессу прибудет делегация НАТО во главе с генсекретарем Йенсом Столтенбергом.

На прошлой неделе, 21 октября, американское судно Ocean Freedom доставило в Одессу два патрульных катера типа Island, которые начнут работу в акваториях Черного и Азовского морей под командованием украинского экипажа.