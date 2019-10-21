В Одессу доставили два американских патрульных катера Island

Американское судно Ocean Freedom доставило в Одессу два патрульных катера типа Island, сообщается на странице украинских военно-морских сил ВС Украины в Twitter.

«Сегодня, 21 октября, на борту судна Ocean Freedom в Одессу прибыли катера типа Island: Р190 «Славянск» и Р191 «Старобельск», — говорится в сообщении.

После продолжительной транспортировки украинские катера разгружают и готовят к эксплуатации. После этого они под командованием украинского экипажа начнут работу в акваториях Черного и Азовского морей, поясняют в ВМС.

Ранее, в декабре 2018 года, о планах получить от США два патрульных катера сообщал командующий украинскими ВМС Игорь Воронченко. Тогда он говорил, что их поставку украинские ВМС ожидают в июле. Воронченко отмечал, что это первый этап обеспечения безопасности судоходства в Азовском море. На тот момент у Украины там было два катера и два корабля, а у России — 30–40, пояснял он.

