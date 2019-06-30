ВМФ России начал отслеживание американского эсминца в Черном море

Черноморский флот России приступил к слежению за американским эсминцем USS Carney (DDG 64) в Черном море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское Минобороны.

Отмечается, что непосредственно за эсминцем с управляемым ракетным оружием ВМС США наблюдает сторожевой корабль «Сметливый». «Помимо этого на всем протяжении пребывания эсминца УРО «Карни» в зоне ответственности ЧФ за ним будет вестись слежение с помощью электронных и технических средств флота», — добавили в Минобороны.

Там также заметили, что согласно международной конвенции Монтре, которая регламентирует проход турецкими проливами для военных кораблей нечерноморских государств, американский эсминец должен пробыть в Черном море не более трех недель.

Поход в Черное море Carney начал 29 июня. Боевой корабль, как отмечали ВМС США, примет участие в американо-украинских учениях Sea Breeze недалеко от Одессы.