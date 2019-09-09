Генштаб Украины анонсировал военные учения с США и Британией подо Львовом

С 13 по 28 сентября на Украине под Львовом пройдут международные учения Rapid Trident-2019. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на странице в Facebook.

В учениях примут участие более 3600 военнослужащих и 600 единиц техники из США, Великобритании, Канады, Грузии, Литвы, Турции, Молдовы, Болгарии, Польши, Румынии. От украинской стороны участие в том числе примет 10-я горно-штурмовая бригада оперативного командования «Запад», сформированного в ходе боевых действий в Донбассе. С американской стороны участие в учении среди прочих примут военнослужащие спецподразделения «Дельта». Задействована в учениях будет и международная Бригада имени Острожского, образованная из военнослужащих Литвы, Украины и Польши.

Как сообщает Генштаб Украины, военные будут учиться «противодействовать вооруженной агрессии в условиях гибридной войны» и «отработают ряд задач боевого, логистического и гуманитарного характера». Ведомство отмечает, что такие учения проходят в рамках программы международного военного сотрудничества «Партнерство ради мира».

С 1 по 12 июля в Черном море прошли международные учения Sea Breeze-2019, организованные Украиной и странами НАТО, включая США. В них приняли участие 19 стран и были задействованы 32 корабля, 24 самолета и более 900 человек личного состава.