В Забайкалье похоронили убитого в воинской части сержанта

Погибшего во время стрельбы в воинской части в Забайкалье сержанта Романа Ковалева похоронили в селе Кука Читинского района. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета солдатских матерей Забайкалья Валентину Мордову.

По ее словам, похороны прошли 29 октября, на них присутствовал воинский оркестр 29-й армии из Читы. Ковалев — единственный из погибших во время инцидента со стрельбой, которого хоронят в Забайкалье. Все остальные погибшие будут погребены в более западных регионах.

Стрельба произошла в воинской части в поселке Горный в Забайкалье 25 октября. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов застрелил из автомата восемь сослуживцев, среди которых — два офицера. Еще два человека были госпитализированы. Минобороны считает, что причиной стрельбы стал нервный срыв рядового по личным причинам, не связанным с несением службы.

Шамсутдинов выжил и был задержан. Позже источники СМИ сообщили, что поводом для расстрела сослуживцев могли стать неуставные отношения в части.