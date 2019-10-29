Министр обороны Японии извинился за шутки о причинах тайфунов в стране

Министр обороны Японии Таро Коно принес извинения за неуместную шутку о причине тайфунов. Ранее он назвал себя «человеком, приносящим дождь», имея в виду свое назначение на пост главы Минобороны, передает Kyodo.

«Я хотел бы принести извинения всем тем, кого я оскорбил», — сказал он на заседании комитета верхней палаты по иностранным делам и делам обороны, сославшись на шутку, которую он произнес накануне.

«Местные жители часто называли меня «аме-отоко», — пошутил Коно, используя термин, обозначающий человека, который привлекает дождь, куда бы ни шел. «После того как я стал министром обороны, уже было три тайфуна», — добавил он.

Его слова прозвучали в обращении, выражающем благодарность членам Сил самообороны. По словам Кодо, таким образом он хотел привлечь внимание к усилиям служб по поддержке пострадавших от стихийных бедствий районов. «Смысл этого высказывания был в том, что необходимо улучшить отношение к ним», — отметил министр обороны.