Министр обороны Японии извинился за шутки о причинах тайфунов в стране

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 63,83 (-0,04) Quote, 13:27
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 70,78 (-0,06) Quote, 13:27
Правительство Севастополя пообещало сохранить фисташковую рощу Партнерский материал, 16:06 Новым главой МАГАТЭ избрали представителя Аргентины Рафаэля Гросси Политика, 15:59 Командир назвал Шойгу условия повышения мощи российской базы в Армении Политика, 15:55 Минэнерго Казахстана раскрыло обсуждаемый с Минском объем поставок нефти Экономика, 15:55 Медитируйте в офисе — сохраните бизнес Pro, 15:48 СМИ сообщили о обстреле российского патруля турецкими военными в Сирии Политика, 15:46 В Курске 16 тыс. человек остались без тепла из-за аварии Общество, 15:43 Путин открыл памятник Примакову у МИДа Политика, 15:40 Сурков предложил «не терять темп» в урегулировании ситуации в Донбассе Общество, 15:32 Четыре корабля НАТО прибыли в Одессу Политика, 15:31 Уроки французского: чем удивляет необистро «Жеральдин» Стиль, 15:28 Кабмин не поддержал проект о расходовании маткапитала на покупку машины Общество, 15:26 Как отсрочка Brexit повлияет на курс евро и курс доллара Quote, 15:23 Прилепин объяснил решение создать политическое движение Политика, 15:21
Общество ,  
0 
Министр обороны Японии извинился за шутки о причинах тайфунов в стране

Министр обороны Японии Таро Коно принес извинения за неуместную шутку о причине тайфунов. Ранее он назвал себя «человеком, приносящим дождь», имея в виду свое назначение на пост главы Минобороны, передает Kyodo.

«Я хотел бы принести извинения всем тем, кого я оскорбил», — сказал он на заседании комитета верхней палаты по иностранным делам и делам обороны, сославшись на шутку, которую он произнес накануне.

«Местные жители часто называли меня «аме-отоко», — пошутил Коно, используя термин, обозначающий человека, который привлекает дождь, куда бы ни шел. «После того как я стал министром обороны, уже было три тайфуна», — добавил он.

Фотогалерея 
Последствия тайфуна «Хагибис» в Японии. Фоторепортаж

Его слова прозвучали в обращении, выражающем благодарность членам Сил самообороны. По словам Кодо, таким образом он хотел привлечь внимание к усилиям служб по поддержке пострадавших от стихийных бедствий районов. «Смысл этого высказывания был в том, что необходимо улучшить отношение к ним», — отметил министр обороны.

Тайфун «Хагибис» обрушился на Японию в середине октября, скорость порывов ветра достигала 180 км/ч. В 12 японских префектурах объявили повышенный уровень опасности, больше всего от стихии пострадали Мияги, Нагано и Сайтама. По последним данным, в результате стихии погибли 98 человек, еще более 4 тыс. японцев находятся в эвакуационных центрах.

Теги: Япония, тайфун, министр обороны
Материалы по теме
Более 4 тыс. японцев остались в эвакуационных центрах после тайфуна
Общество
Путин выразил соболезнования в связи с гибелью японцев из-за тайфуна
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter