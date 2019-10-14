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Общество ,  
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В Японии число погибших из-за тайфуна «Хагибис» увеличилось до 39 человек

Число погибших из-за обрушившегося на Японии тайфуна «Хагибис» увеличилось до 39 человек, еще 17 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает Kyodo. Накануне агентство сообщило, что число жертв увеличилось до 35 человек.

По данным телеканала NHK, погибли37 человек, еще 189 ранены.

Kyodo также сообщило, что 13 октября в Японии более 100 тыс. домов в 13 префектурах остались без электроэнергии. Перебои электричества начались уже с 22:00 13 октября. Как отмечает агентство со ссылкой на энергетические компании, на восстановление электроэнергии может уйти до двух недель. Сейчас, по данным энергетической компании TEPCO, 14 октября без электричества в Японии остались 55,1 тыс человек.

Общество
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 33

Ранее сообщалось о 33 погибших. Для поисково-спасательных операций привлекли около 27 тыс. военных. Стихия также спровоцировала разлив 21 реки на острове Хонсю. Больше всего в результате наводнений пострадали префектуры Нагано, Сайтама и Мияги.
 

Теги: Япония
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