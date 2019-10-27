Более 4 тыс. японцев остались в эвакуационных центрах после тайфуна

Более 4 тыс. японцев остались в эвакуационных центрах после тайфуна

Почти 4,5 тыс. жителей Японии по-прежнему находятся в эвакуационных центрах после того, как две недели назад на страну обрушился тайфун «Хагибис». Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные на сайте японского правительства.

Согласно данным кабмина Японии, в результате тайфуна в 21 японской префектуре были повреждены или разрушены более 77 тыс. жилых домов, пять тыс. домов остаются без воды.

Стихия обрушилась на Японию 12 октября. «Хагибис» называют мощнейшим тайфуном за несколько десятилетий, скорость порывов ветра достигала 180 км/ч. В 12 японских префектурах объявили высший уровень опасности, больше всего от стихии пострадали префектуры Мияги, Нагано и Сайтама. В результате тайфуна погибли более 70 человек, порядка 200 пострадали.