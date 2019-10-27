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Более 4 тыс. японцев остались в эвакуационных центрах после тайфуна

Почти 4,5 тыс. жителей Японии по-прежнему находятся в эвакуационных центрах после того, как две недели назад на страну обрушился тайфун «Хагибис». Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные на сайте японского правительства.

Согласно данным кабмина Японии, в результате тайфуна в 21 японской префектуре были повреждены или разрушены более 77 тыс. жилых домов, пять тыс. домов остаются без воды.

Фотогалерея 
Последствия тайфуна «Хагибис» в Японии. Фоторепортаж

Стихия обрушилась на Японию 12 октября. «Хагибис» называют мощнейшим тайфуном за несколько десятилетий, скорость порывов ветра достигала 180 км/ч. В 12 японских префектурах объявили высший уровень опасности, больше всего от стихии пострадали префектуры Мияги, Нагано и Сайтама. В результате тайфуна погибли более 70 человек, порядка 200 пострадали.

Теги: Япония, тайфун
Материалы по теме
Последствия тайфуна «Хагибис» в Японии. Фоторепортаж
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