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Общество ,  
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Роспотребнадзор назвал число привитых от гриппа россиян

В России от гриппа привито 30% от общей численности населения, около 43 млн человек. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

По данным ведомства, на 25 октября за счет госбюджета прививку сделали 12 млн детей и 26,5 млн взрослых. Работодатели выделили средства для вакцинации более 3,7 млн человек. «За счет других источников привито более 4,8 млн человек», — говорится в заявлении ведомства.

Роспотребнадзор отмечает, что за последние две недели зафиксирован низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Тем не менее ведомство напоминает, что в России действуют меры по профилактике обоих заболеваний, и отмечает, что вакцинация — наиболее эффективный способ не заболеть.

Ранее Минздрав сообщал, что 23% граждан России (более 33 млн взрослых и 9 млн детей) прошли вакцинацию от гриппа. Глава ведомства Вероника Скворцова заявила, что прививки должны сделать не меньше 45% россиян. Особенно те, кто находится в группе риска (часто контактирует с людьми), — врачи, учителя, кассиры и другие.

Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике гриппа

В начале октября Роспотребнадзор помимо прививок также рекомендовал избегать контактов с уже заболевшими и реже посещать многолюдные места, чтобы не заболеть гриппом или ОРВИ. Если такой возможности нет, ведомство советует надевать защитную маску, а после выхода на улицу и поездки в общественном транспорте мыть руки с мылом. Поскольку грипп передается воздушно-капельным путем, по утверждению Роспотребнадзора, вернувшись домой, стоит также промыть полость носа.

Теги: Роспотребнадзор, прививки, Россияне
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