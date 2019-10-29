Роспотребнадзор назвал число привитых от гриппа россиян

В России от гриппа привито 30% от общей численности населения, около 43 млн человек. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

По данным ведомства, на 25 октября за счет госбюджета прививку сделали 12 млн детей и 26,5 млн взрослых. Работодатели выделили средства для вакцинации более 3,7 млн человек. «За счет других источников привито более 4,8 млн человек», — говорится в заявлении ведомства.

Роспотребнадзор отмечает, что за последние две недели зафиксирован низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Тем не менее ведомство напоминает, что в России действуют меры по профилактике обоих заболеваний, и отмечает, что вакцинация — наиболее эффективный способ не заболеть.

Ранее Минздрав сообщал, что 23% граждан России (более 33 млн взрослых и 9 млн детей) прошли вакцинацию от гриппа. Глава ведомства Вероника Скворцова заявила, что прививки должны сделать не меньше 45% россиян. Особенно те, кто находится в группе риска (часто контактирует с людьми), — врачи, учителя, кассиры и другие.