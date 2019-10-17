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Почти четверть россиян сделали прививку от гриппа

Более 33 млн человек, или 23% россиян, сделали себе прививку от гриппа с момента начала кампании по вакцинации в этом году, говорится в релизе Минздрава, поступившем в РБК.

Прививку от заболевания в том числе получили 9 млн детей, говорится в сообщении ведомства. По поручению главы Минздрава Вероники Скворцовой, пройти вакцинацию должны не менее 45% россиян, в частности не менее 75% человек, находящихся в группе риска, — те, кто активно общается с населением: врачи, учителя, кассиры и жители приграничных районов. Отмечается, что активно проводят кампанию по вакцинации против гриппа работодатели: за счет их средств получили прививку около 2 млн сотрудников компаний.

В 2018 году государственную вакцинацию прошли 70,8 млн россиян. При этом также свыше 8,5 млн человек сделали прививку самостоятельно, в том числе более 5,8 млн — за счет работодателей, сообщил Минздрав.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость гриппом в России снизилась в 196 раз с 1996 года, когда в стране появилась всеобщая вакцинация. В ведомстве отметили, что это самый надежный способ защиты от заболевания. В текущем году в России будет использована самая современная, четырехвалентная вакцина от гриппа, разработанная отечественными специалистами, сообщили в Минздраве

Теги: грипп, прививка, Минздрав
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