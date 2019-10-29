Депутат Рады предсказал поражение Украины в «газовой войне» с Россией

Украина не должна доводить ситуацию с транзитом газа из России до «газовой войны», так как проиграет ее, а в сбоях поставок газа европейцы будут винить Киев, сообщил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин в эфире телеканала «112 Украина».

По словам депутата, сегодня Москва призывает украинских коллег договариваться так, чтобы были взаимовыгодные условия в транспортировке газа, и хочет сохранить транзит топлива, однако Украина препятствует этому.

Трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по транзиту российского газа прошли накануне в Брюсселе.

На встрече в том числе обсуждались вопросы судебных споров с «Нафтогазом». В начале 2018 года «Нафтогаз» выиграл процесс в Стокгольмском арбитраже, который обязал «Газпром» выплатить ему $2,6 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. Еврокомиссар Марш Шефчович по итогам вчерашней встречи сообщил, что Украина готова к дискуссии о пакетном решении, включая прямые закупки газа и мировое соглашение по судебному спору.

На переговорах в сентябре Евросоюз и Украина настаивали на новом долгосрочном контракте сроком на десять лет при минимальном объеме поставок 60 млрд куб. м газа в год, Россия — за продление действующего соглашения на год с прокачкой 10–15 млрд куб. м.