МЧС сообщило об окончании паводка в Хабаровском крае

В Хабаровском крае объявили окончание паводка: вода ушла со всех подтопленных территорий, сообщили в региональном управлении МЧС.

За прошедшие сутки вода полностью сошла с территорий в селе Тахта и населенных пунктах Солонцы, Кольчем и Тыр, а также с двух придомовых участков в селах Красное и Тнейвах. «Таким образом, в Хабаровском крае не осталось подтопленных территорий», — говорится в сообщении МЧС.

По прогнозу спасателей, в ближайшие два дня уровень воды в реке Амур у Хабаровска опустится на 10-15 см.

Паводок в Хабаровском крае начался в конце июля. 5 августа власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации, из-за подтопления взлетно-посадочной полосы закрыли аэропорт Комсомольска-на-Амуре.

По данным властей, ущерб от стихийного бедствия превысил 1,8 млрд руб. Как сообщил зампред правительства края Анатолий Литвинчук, из-за паводка в регионе пострадали свыше 1 тыс. домов.



