Аэропорт Комсомольска-на-Амуре закрыли из-за подтопления

Аэропорт Комсомольска-на-Амуре закрыт из-за подтопления взлетно-посадочной полосы грунтовыми водами. Об этом сообщается на сайте воздушной гавани.

По данным ТАСС, из-за подтопления были отменены рейсы в Хабаровск, Николаевск-на-Амуре, поселок Херпучи и Южно-Сахалинск. Все рейсы из Южно-Сахалинска в Комсомольск-на-Амуре перенесли на 16 сентября.

По данным администрации города, по состоянию на 8:55 (1:55 мск) 13 сентября уровень воды в Амуре снизился на 4 см и составляет 825 см, однако ситуация по-прежнему остается сложной. В сообщении указано, что неблагоприятный уровень воды в реке для Комсомольска-на-Амуре составляет 450 см, опасный — 650 см. В городе продолжаются работы по укреплению защитных сооружений, службы отсыпают низкие участки улиц.

В начале августа власти ввели режим ЧС на территории Хабаровского края из-за угрозы паводка. В регионе были подготовлены 42 пункта временного размещения для жителей домов, расположенных на подтопляемых территориях.

