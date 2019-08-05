Власти Хабаровского края ввели режим ЧС на территории всего региона

Режим чрезвычайной ситуации в связи с паводками объявлен по всему Хабаровскому краю, сообщили в региональном правительстве «РИА Новости».

По данным МЧС по краю на 5 августа, уровень воды в реке Амур составил 443 см и продолжает расти. По прогнозу ведомства, в течение двух суток вода поднимется на 40–45 см. В регионе подготовлены 42 пункта временного размещения, куда при необходимости могут распределить жителей домов из подтопляемых территорий.

30 июля в большинстве районов Хабаровского края объявили режим чрезвычайной ситуации из-за паводков. Его ввели в Амурском, Бикинском, Ванинском, Верхнебуреинском, Вяземском, Комсомольском, Нанайском, Николаевском, Советско-Гаванском, Солнечном, Тугуро-Чумиканском, Ульчском и Хабаровском районах, а также в районах имени Лазо и Полины Осипенко. Решение было принято после того, как гидрологи спрогнозировали повышение уровня воды в Амуре до 5,5–6 м.