Савченко раскритиковала конгрессменов США после осуждения «Азова»

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко раскритиковала российские власти и американских конгрессменов, после того как последние потребовали признать батальон «Азов» террористической организацией. Об этом она заявила в интервью телеканалу «112».

«Большой привет конгрессменам США. Хочу сравнить их с парламентариями Госдумы, которые когда-то приняли решение, что «Правый сектор» [экстремистская организация, запрещена в России] у них считается террористической организацией. Пускай они свои организации разбирают в России и в США, и там разбираются, кто у них террористы, а кто нет», — заявила Савченко. По ее словам, «Азов» входит в военные структуры страны, и бойцы этого полка «не берут отпуска и идейно верят в победу Украины». «Не США решать, какие у нас Вооруженные силы и из чего они состоят», — подчеркнула Савченко.

Ранее в палате представителей США потребовали признать «Азов» террористической организацией. Конгрессмены отметили, что в 2018 году американские власти запретили выделять средства, если они могут использоваться для финансирования «Азова», а в ООН сообщали о нарушении прав человека и случаях пыток со стороны полка.

Глава МВД Украины Арсен Аваков выступил в защиту обвиненного в терроризме батальона, назвав позицию конгрессменов США преднамеренной попыткой дискредитировать подразделение «Азов» и Нацгвардию Украины прежде всего в сознании международных партнеров». 29 октября он приехал в Мариуполь, чтобы поддержать бойцов «Азова». По его словам, данный отряд — «одно из самых профессиональных и подготовленных подразделений». Он отметил, что ведомство максимально поддерживает «тех, кто защищает Украину».